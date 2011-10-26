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亚洲 | 2011年 10月 26日 星期三 08:21 BJT

〔日本数据〕9月企业服务价格指数较上年同期降0.1%.较前月上升0.1%.

路透东京10月26日电---日本央行周三公布,9月企业服务价格指数(CSPI)较上年同期下降0.1%,较前月上升0.1%.

以下为数据细目,单位为百分比(前值可能已修正):

整体CSPI 9月 8月 7月 9月指数

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较上年同期 -0.1 -0.3 -0.3 96.3

较前月 +0.1 -0.3 0.0 --

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参看相关细节,可点选日本央行网址(here).

浏览日本数据相关新闻,请点选[ECI-JP-CMN];其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN](完)

--编译 郑茵;审校 程琳

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