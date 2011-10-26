〔日本经济〕央行将讨论放宽货币政策,关注欧盟峰会结果--消息人士

路透东京10月26日电---日本央行有可能在周四进一步讨论放宽货币政策,因日圆近期再度升至纪录高位,且投资者越来越怀疑欧洲领导人能否拿出控制本地区债务危机的明确计划以安抚市场.

了解日本央行思路的消息人士表示,央行如要采取行动,有可能是将目前规模为50万亿(兆)日圆(6,600亿美元)的资产购买计划再增加约5万亿日圆.

日本央行内部许多人一直希望暂时先不要动用有限的政策工具来支撑经济,因为出口情况仍然不错,用于震後重建的财政支出料可支撑国内需求.

但日圆重新升至纪录高位(上周一次,且周二纽约市场再度重演),周三峰会上应对欧洲债务危机具体计划出台的可能性减小,令日本央行面临立即采取政策回应的压力.

最终决定尚难预料.消息人士称,日本央行政策委员会将仔细研究欧洲峰会的结果及其对市场的影响,然後决定是现在还是以後采取行动.(完)