《中国债券市场每日交易备忘》--10月26日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至四日高点，因市场供应紧俏
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT])
一、新债招标:
中国铁道部100亿元人民币七年期固息债10:00-11:00招标,利率区间为4.93%-5.93%
铁道部100亿元20年期固息债10:00-11:00招标,利率区间为5.33%-6.33%
南方电网50亿元九个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA),中行和农行主承
南京长江第三大桥公司4亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级A+),招商银行主承
广州万宝集团8亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),农业银行主承
中国重型汽车集团13亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),中信银行主承
宁波原水集团4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),浙商银行主承
南山开发7亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA+),招商银行主承
铜陵有色集团30亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+),农业银行主承
新乡特色装备中小企业3亿元两年期集合票据簿记建档(债项评级AAA),建设银行主承
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二、新债上市:
财政部293亿元五年期固息国债110022,票面利率3.55%
中国人民银行190亿元一年期央票1101082,参考收益率3.5840%
广发银行20亿元10年期固息发行人选择权(5+5)次级债1119002,票面利率6.30%
中利科技(002309.SZ)4亿元一年期短融041159008,票面利率8.50%
汉江水利水电集团3亿元五年期中票1182286,票面利率7.25%
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三、缴款:
央行190亿元一年期央票1101082,发行价96.54元
国家开发银行200亿元10年期固息金融债110258,票面利率4.30%
新疆兵团农七师柳沟总场4亿元一年期短融
晋城无烟煤矿业集团33亿元五年期中票
天津建材集团4亿元一年期短融
南方电网50亿元五年期中票
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四、还本付息:
国开行100亿元10年期固息金融债010215到期兑付,票面利率3.86%
国开行3.63亿元九年期零息本息分离子券02021409到期兑付
一拖集团5亿元一年期短融1081356到期兑付,票面利率3.73%
北大荒(600598.SS)5亿元九个月期短融1181039到期兑付,票面利率4.68%
国开行100亿元10年期固息金融债020214付息,票面利率3.63%
国开行100亿元10年期固息金融债0202150付息,票面利率3.2939%
建设银行26.7亿元383月期A级浮息(七天期回购基准)资产支持证券(ABS)05310110付息,基本利差1.1%
建行(0939.HK)2.04亿元383月期B级浮息(七天期回购基准)ABS 05310120付息,基本利差1.7%
建行(601939.SS)0.53亿元383月期C级浮息(七天期回购基准)ABS 05310130付息,基本利差2.8%
建行0.91亿元383月期S级固息ABS 05310140付息,票面利率90%
建行35.82亿元374月期A级浮息(一年定存基准)ABS 0731011付息,基本利差0.9%
建行3.56亿元374月期B级浮息(一年定存基准)ABS 0731012付息,基本利差2.2%
建行0.82亿元374月期C级浮息(一年定存基准)ABS 0731013付息,基本利差5.88%
兴业银行(601166.SS)3.73亿元53月期固息次级信贷ABS 0736014付息,票面利率5.00%
工商银行(1398.HK)9.1亿元46月期优先A档浮息(一年定存基准)ABS 0835012付息,基本利差1.85%
工行(601398.SS)4.51亿元58月期高收益档固息ABS 0835013付息,票面利率5.00%
招商银行(3968.HK)(600036.SS)2.13亿元62月期高收益级固息ABS 0839014付息,票面利率5.00%
南宁建宁水务投资集团8.5亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债0980145付息,票面利率7.5%
国开行200亿元三年期固息金融债100227付息,票面利率3.08%
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五、即将公布的经济数据及重要财经事件:
--中国通胀水平已连续两月自高点回落,不过国务院总理温家宝依然强调,要把稳定物价总
水平作为首要任务,并更加注重政策的灵活性,针对性和前瞻性,适时适度进行预调和微调.
[ID:nCN1174156]
--商务部、财政部和人民银行联合发文明确,银行业金融机构将加大对商贸流通企业的信贷
支持力度,积极推动直接融资工具创新，拓宽商业企业多元化融资渠道.
--据汤森路透旗下IFR报导,消息人士透露,全球按市值计最大寿险公司--中国人寿
(601628.SS)(2628.HK)在周二(25日)以私募配售形式,簿记建档发行总额300亿元人民币次级
债,期限10年期(附第5年末发行人赎回权),发行票面年利率为5.5%,落于5.5%-5.7%的利率区
间低端.[ID:nCN1175148]
--中国广东省财政厅周二发布通知称,将于周四(27日)召开自行发行政府债券通报会.这意
味着地方政府债的自主发行"破冰"指日可待.[ID:nCN1174116]
中国国家统计局10/27公布1-9月规模以上工业企业利润 (2011年1-8月28.2%)
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--整理 冉莹/曾菱; 审校 李宏薇/边竞
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路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)