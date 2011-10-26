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亚洲 | 2011年 10月 26日 星期三 08:43 BJT

〔中国个股〕中国建筑近期中标项目总额近256亿元,达去年营收6.9%

路透上海10月26日电---中国最大房地产开发和建筑综合企业集团--中国建筑股份有限公司(601668.SS)周三公告称,近期公司获得多个重大项目,项目金额合计256.3亿元人民币,达2010年度经审计营业收入的6.9%.

公告显示,中标项目包括阿尔及利亚嘉玛大清真寺项目、泉州泉商环球广场项目、辽宁绥中滨海经济区棕榈泉翡翠海湾城市综合体项目等.

中国建筑上日收报3.20元,过去一个月累计下跌6.158%.(完)

参看详情,可点选上海证券交易所网站(here)

--发稿 刘昕; 审校 杨淑祯

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