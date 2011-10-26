〔中国个股〕中国建筑近期中标项目总额近256亿元,达去年营收6.9%

国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至四日高点，因市场供应紧俏
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透上海10月26日电---中国最大房地产开发和建筑综合企业集团--中国建筑股份有限公司(601668.SS)周三公告称,近期公司获得多个重大项目,项目金额合计256.3亿元人民币,达2010年度经审计营业收入的6.9%.
公告显示,中标项目包括阿尔及利亚嘉玛大清真寺项目、泉州泉商环球广场项目、辽宁绥中滨海经济区棕榈泉翡翠海湾城市综合体项目等.
中国建筑上日收报3.20元,过去一个月累计下跌6.158%.(完)
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--发稿 刘昕; 审校 杨淑祯
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)