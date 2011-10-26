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亚洲 | 2011年 10月 26日 星期三 09:02 BJT

《中国重要政经日程》--2011年10月26日-2012年4月14日

=============================今日重要政经日程==========================

10/26(三)

--国新办举行新闻发布会,工信部介绍2011年三季度全国工业通信业运行形势.

=============================近日重要政经日程==========================

10/27(四)

*--9时,全国人大常委会专题询问保障性住房情况.

--2011财富CEO峰会在北京举行,至28日.

*--国新办新闻发布会,发表《中国特色社会主义法律体系》白皮书.

10/29(六)

--资产评估新发展国际研讨会在北京举行,至30日.

--2011中国快公司TOP10评选在北京举行,至30日.

11/2(三)

--中国城市基础设施投融资年会在北京举行,至3日.

11/3(四)

--上海决策者主办的2011年生物医药研发外包合作论坛,至4日.

11/8(二)

--第三届中国对外投资合作洽谈会在北京举行,至9日.

11/11(五)

--2011中国能源企业高层论坛在北京举行,至12日.

11/12(六)

--第五届亚洲制造业论坛年会在北京举行,至13日.

11/19(六)

--2011(第二届)中国企业气候公益论坛、地球・唯一村庄大型环保公益活动晚会在北京举行,至20日.

12/8(四)

--易贸(CBI)组织的2011碳捕捉利用与封存大会(ccus.cbichina.com)在北京举行,至9日.

12/10(六)

--2011沃特金融峰会在广州举行,至12日.

4/13/2012(五)

--第六届中国新能源国际高峰论坛在北京国家会议中心举行,至14日,由全国工商联新能源商会主办.

注: * 代表新增日程

路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完)

--整理 尹嫄婷

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