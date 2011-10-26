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市场报道 | 2011年 10月 26日 星期三 09:41 BJT

〔东京汇市〕澳元在澳洲CPI数据出炉後下跌

路透东京10月26日电---澳元兑美元下跌约50个跳动点,此前澳洲公布的核心通胀数据低于预期,提高了今年晚些时候降息的机率.

澳元兑美元AUD=D4一度低见1.0378美元,数据公布前徘徊在1.0435附近.(完)

--编译 王兴亚;审校 龚芳

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