版本:
中国
市场报道 | 2011年 10月 26日 星期三 08:51 BJT

〔澳洲数据〕第三季CPI较上年同期增长3.5%,符合预估

路透悉尼10月26日电---澳洲统计局周三公布

* 澳洲第三季消费者物价指数(CPI)较上年同期增长3.5%(路透调查预估为增长3.5%)

* 澳洲第三季CPI较前季上升0.6%(路透调查预估亦为增长0.6%)

* 澳洲第二季澳洲央行截尾均值修正至较上季增长0.8%(完)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐