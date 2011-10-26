〔企业并购〕安赛乐米塔尔意外退出竞购Macarthur,博地能源独守交易

路透布鲁塞尔10月25日电---全球最大钢铁商安赛乐米塔尔(ArcelorMittal)(ISPA.AS)意外退出与博地能源BTU.N联手竞购澳洲矿商Macarthur CoalMCC.AX的50亿美元交易,而就在一天前,这两家竞购方刚刚宣布已取得多数股权.

在博地能源法律顾问提交给澳洲监管机构的联合声明中,安赛乐米塔尔与博地能源表示,前者已"选择出售其(在双方竞购工具PEAMCoal中的)权益",而不是推进建立合资企业.

安赛乐米塔尔没有解释出售原因,且不便置评.

博地能源与安赛乐米塔尔对Macarthur的出价是每股16澳元,两者周一表示,已经购得约59.85%的相关股份.

拥有Macarthur四分之一股份的中国中信周五称,已接受该报价,尽管有猜测认为中信要等待更高价格或可能自己发起竞争性收购.

尚未接受博地能源和安赛乐米塔尔收购要约的最後一家Macarthur主要股东是韩国浦项钢铁(POSCO)(005490.KS),其持股比例为7.25%.

若浦项钢铁接受要约,则接受比例或将超过90%,可能会促使博地能源将报价提高到每股16.25澳元.

博地能源在周二声明中称,目前拥有PEAMCoal全部权益,并持有Macarthur全部标售股份.

声明并称,根据双方协议,安赛乐米塔尔必须在未来90天里继续向PEAMCoal注资.

安赛乐米塔尔与博地能源是在今年7月对Macarthur发起收购,且在後者董事会认为出价过低後,转为敌意收购.(完)