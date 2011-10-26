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亚洲 | 2011年 10月 26日 星期三 08:46 BJT

〔中国个股〕上海电力拟在沪建清洁能源基地,总投资额逾200亿元

路透上海10月26日电---中国上海电力股份有限公司(600021.SS)周三公告称,公司将与上海市政府合作建设漕泾清洁能源基地,预计总投资额超过200亿元人民币.

公告称,合作双方已经签署合作备忘录.该基地将包括大容量常规火电、整体煤气化联合循环供热机组(IGCC),以及其他清洁能源和新能源项目.

上海电力周二收报4.37元,最近一个月累计下跌4.376%.(完)

参看详情,请点选上海证券交易所网站公告(here)

--发稿 曾菱; 审校 乔艳红

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