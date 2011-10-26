〔中国个股〕上海电力拟在沪建清洁能源基地,总投资额逾200亿元

国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至四日高点，因市场供应紧俏
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透上海10月26日电---中国上海电力股份有限公司(600021.SS)周三公告称,公司将与上海市政府合作建设漕泾清洁能源基地,预计总投资额超过200亿元人民币.
公告称,合作双方已经签署合作备忘录.该基地将包括大容量常规火电、整体煤气化联合循环供热机组(IGCC),以及其他清洁能源和新能源项目.
上海电力周二收报4.37元,最近一个月累计下跌4.376%.(完)
参看详情,请点选上海证券交易所网站公告(here)
--发稿 曾菱; 审校 乔艳红
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)