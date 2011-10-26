《中国报摘》--其他报纸重要消息10月26日(I)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至四日高点，因市场供应紧俏
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
**上海证券报**
--中国国土资源部副部长、国家测绘地理信息局局长徐德明表示,近年来中国地理信息产业发展势头强劲,预计今年地理信息产业产值将达1,500亿元人民币.
--财政部、国家税务总局近日联合下发通知,将对中央和地方部分商品储备政策性业务给予印花税、房产税、城镇土地使用税等方面的税收优惠.
--徐工机械(000425.SZ)称,拟发行至多56亿元公司债,期限不超过10年;深赤湾(000022.SZ)称,公司拟将公司债券发行规模由不超过12亿元调整为不超过10亿元;宗申动力(001696.SZ)称,证监会已核准公司发行不超过7.5亿元公司债.
**人民日报**
--广发银行与广州市政府签约,正式建立长期稳定的战略合作关系,将广州市的民营企业、中小企业作为资产业务的重点支持对象.广发银行称,将全力支持中小企业发展,设立"小企业金融中心",新增对公贷款60%以上优先用于中小企业.
--北京汽车集团有限公司与北京航空航天大学在签署合作框架协议和出资人协议,共同组建北京通用航空(集团)有限公司,进军通用航空领域.通航集团将开展航空发动机、航电设备、通用飞机等航空产品的研发.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 边竞/康熙泽; 审校 杨淑祯
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
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台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)