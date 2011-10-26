《中国报摘》--其他报纸重要消息10月26日(I)

**上海证券报**

--中国国土资源部副部长、国家测绘地理信息局局长徐德明表示,近年来中国地理信息产业发展势头强劲,预计今年地理信息产业产值将达1,500亿元人民币.

--财政部、国家税务总局近日联合下发通知,将对中央和地方部分商品储备政策性业务给予印花税、房产税、城镇土地使用税等方面的税收优惠.

--徐工机械(000425.SZ)称,拟发行至多56亿元公司债,期限不超过10年;深赤湾(000022.SZ)称,公司拟将公司债券发行规模由不超过12亿元调整为不超过10亿元;宗申动力(001696.SZ)称,证监会已核准公司发行不超过7.5亿元公司债.

**人民日报**

--广发银行与广州市政府签约,正式建立长期稳定的战略合作关系,将广州市的民营企业、中小企业作为资产业务的重点支持对象.广发银行称,将全力支持中小企业发展,设立"小企业金融中心",新增对公贷款60%以上优先用于中小企业.

--北京汽车集团有限公司与北京航空航天大学在签署合作框架协议和出资人协议,共同组建北京通用航空(集团)有限公司,进军通用航空领域.通航集团将开展航空发动机、航电设备、通用飞机等航空产品的研发.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 边竞/康熙泽; 审校 杨淑祯

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]

香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]