〔金砖国家〕10月25日股汇市收盘纵览

路透10月26日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币10月25日(周二)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收高0.62%,报955.28点.

中国股市:沪综指周二继续放量收高1.7%,站上2,400点,有色金属板块随外围市场升势领涨大盘.分析师称,短期股指或有进一步向上的动能,但发生趋势性转变的概率不高.沪综指.SSEC收报2,409.672点,上涨39.339点或1.66%.沪市A股成交额自上日的627亿元人民币进一步放大至834亿元;上证180资源指数.SSE180NR上涨3.03%.[.SSCN]

香港股市:上涨1.1%,受资源相关类股走强提振,不过在第三季企业财报公布之前,成交量仍偏低.尾盘一波急拉帮助恒生指数.HSI收在18,968.2点,为窄幅波动区间的上端.恒指亦突破10月17日高位约18,908点,该水准中一直形成强劲阻力.[.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS即期汇价收涨,为连续第三日上行.隔夜非美货币强势上攻,带动人民币中间价创出2005年汇改以来新高,但国内购汇盘踊跃,盘中实际成交价格与中间价有较大偏离.交易员认为,上月外汇储备罕见的减少,显示出口状况堪忧,并引发对经济的忧虑加重,担忧情绪令近期购汇盘暗潮汹涌,加上资金外逃等,若非中间价支撑则人民币很有可能走贬. [CNY/CN][ID:nCN1173746]

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印度股市:收高1.9%至逾两个半月最高收盘水准,汽车厂商和基础设施企业等类股上扬,因憧憬损害国内需求的货币紧缩政策接近尾声.印度央行上调利率,为2010年初以来第13次上调,但表示可能推迟进一步加息,因预期12月起高通胀将下滑[ID:nCT0410212].指标BSE指数.BSESN收高1.86%报17,254.86点,为8月5日以来最高收盘水准.30支成份股中只有三支收跌.[.BO]

印度汇市:印度卢比/美元INR=D2在央行宣布升息後大致维持不动,收报49.51/52,较前一交易日收盘水准49.825/835走强.交易员认为,卢比未来几天料走势波动,因欧债危机冲击对全球经济的信心,且经常账赤字等国内宏观基本面问题也有所浮现.[INR/][ID:nL3E7LP24Y]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,500.05点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收跌0.96%,报791.90点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX升值0.35%,报30.5175卢布;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX升0.26%,至42.4000卢布.

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巴西股市:拉美股市下跌,因市场担心欧洲领导人本周可能拿不出遏制债务危机的大胆计划,但各大指数仍坚守关键技术位,或许预示全年将会收高.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP收跌1.07%,收报56,285.99点,守住56,000大关.[ID:nN1E79O1U2]

巴西汇市:多数拉美货币兑美元走弱,此前德国总理梅克尔表示,德国反对峰会结论草案中敦促欧洲央行继续购买受困成员国债券的措辞[ID:nCN1175018].巴西雷亚尔兑美元BRBY走贬0.63%至1.7616雷亚尔.[ID:nN1E79O24A]

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南非股市:大致持平,此前有消息称欧盟财长取消一项会议,令投资者对欧元区债务危机的忧虑加深,并打击尾盘市场人气.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI微跌0.03%或9.23点,报28,361.74点,盘中多数时间都处于上升区域,距离年度翻红也仅有1点之遥.综合指数.JALSH微涨0.03%,报31,663.61点.[.J]

南非汇市:南非财政部发布预算报告表示将不采取发行新债的方式来弥补不断扩大的预算赤字,并评论称不会动用储备来帮助打压本币汇率.南非兰特一度走软1.24%,一方面缘于投资者对欧盟峰会持怀疑态度,亦是受财政部有关汇率的评论影响.政府预算报告公布前,南非兰特从7.8630跌至盘中低点7.9775,不过後在波动市况中收复部分失地,1556GMT,兰特兑美元ZAR=D3仅下跌0.17%,报7.8932.[ZAR/](完)