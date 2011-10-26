〔投行观点〕中国已经到了重新审视并微调政策的时刻--美银美林

路透北京10月26日电---投资银行--美银美林中国区首席经济学家陆挺最新解读中国总理温家宝的讲话称,目前中国已经到了重新审视并微调政策的时刻.中国确实需要从2009/10年过度宽松的货币政策中退出,但不能瞬间的急刹车.

报告指出,并不是呼吁政府祭出全面货币宽松政策,但以目前M1和M2分别达8.9%和13.0%的增速水平来看,过于紧缩了.对于社会融资总量问题的过度关注或导致对政策的错误解读.

报告认为,中国监管者应坚决控制房地产投机行为和并对房价降温,但在尚未出现明显泡沫迹象的三线城市执行限购令,或将为未来埋下不良隐患.此外,中国应缩窄贸易顺差,但这并不意味就不再鼓励出口.

那麽中国可以在那些方面适度微调呢?首先,鉴于9月M1和M2增速较低,报告称,中国政府今年四季度有空间较三季度减缓其信贷供应.通常年末信贷需求呈递减态势,从而报告预计信贷市场紧缩可能在四季度有所缓和.

"不过我们认为,中国政府亦不应启动新一轮货币宽松政策,目前,央行唯一应该做的就是不要令货币政策过度紧缩."陆挺在报告中说.

第二,财政政策应更加灵活,同时,中国政府在保障房建设方面应承担更多责任.监管层应提高在保障房建设中的资金投入力度,从目前的1,390亿元人民币,提高至2,000亿元.

利用在保障房建设方面的固定资产投资抵消私人房地产固定资产投资的放缓,同时巩固在抑制投机行为方面已经取得的成功.

第三,尽管理解政府应继续收紧地产政策,但在未出现明确泡沫迹象的情况下,严格执行三线城市限购令,则可能损及中国必要的城市化进程及经济增长.报告认为,中国政府无需取消这些政策,但其可以选择适当减轻执行力度.

第四,温家宝总理此前提到政府将出台政策支持出口,包括保持人民币汇率稳定.人民币兑一篮子货币自7月底以来累计升值4.1%,预计,未来人民币兑美元的升值空间已相当有限,但鉴于美方的压力,贬值则不太可能发生.(完)