〔全球经济〕欧债危机为全球经济带来不确定性--美财政部官员

路透华盛顿10月25日电---美国财政部一位高层官员周二表示,欧洲债务危机使全球经济增长放缓,其产生的不确定性打压了美国和欧洲股市.

负责国际金融的财政部助理部长Charles Collyns表示,"金融市场的波动性打击了风险意愿,影响了企业和消费者信心,损及信贷供给,并且减少了美国和欧洲家庭的财富."

Collyns称,美国金融系统对欧洲承压最重国家的直接曝险比较有限,但又称,"我们与欧洲在贸易和投资方面有着重要联系,对这方面的风险我们非常关注."

"尽管美国银行业对欧元区二线国家的直接曝险比较有限,但对欧洲主要银行的曝险要大得多,这些银行是欧元区二线国家的主要国际放贷银行,"Collyns表示.

他表示,很难"精准地量化各种可能的曝险",但由于银行间存在相互关联性,这意味着任何信贷违约都可能导致流动性降低,甚至可能对国际金融市场造成破坏.(完)