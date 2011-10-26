〔中国个股〕京东方36亿元套现部分煤矿股权,能否扭亏仍未可知

路透上海10月26日电---中国最大面板生产商--京东方(000725.SZ)(200725.SZ)周三公告称,子公司京东方光电将转让所持鄂尔多斯市京东方能源投资有限公司全部80%股权,成交价格合计36亿元人民币.不过如此巨额"红包"能否令京东方A今年扭亏,仍未可知.

公告显示,此次转让其中60%的股权受让方是北京工业发展投资管理有限公司,作价27亿元;另外20%股权转让给了北京昊华能源股份有限公司(601101.SS),作价9亿元;剩下20%的股权仍由京东方持有.

这与今年8月份京东方的公告有所不同,当时京东方公告计划向昊华能源转让其所持能源项目公司的控股股权.

今年8月,京东方宣布将在内蒙古鄂尔多斯市投资建设第5.5代AM-OLED生产线项目,该项目的总投资为220亿元.根据当地政府鼓励投资的相关规定,鄂尔多斯政府为此承诺将在当地为公司配置总量不低于10亿吨(首期4.5亿吨)的煤炭资源.

为此,京东方成立了京东方能源投资有限公司和淏盛能源投资有限公司,其中配置给京东方能源的煤炭资源额度为4.5亿吨.根据评估报告,该项资源的参考价值为44.33亿元.

但公告指出,划归京东方能源公司的4.5亿吨煤炭资源,目前还在等待内蒙古自治区国土资源厅审批及核发探矿权证,京东方能源公司尚未取得最终权属证明.

由于液晶面板产品价格继续下滑等原因,京东方早先预测第三季将亏损8.85亿-10.85亿元,前三季共亏损21-23亿元.

京东方周二收报2.17亿元,近一个月小涨1.40%.(完)