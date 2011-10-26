版本:
中国
亚洲 | 2011年 10月 26日 星期三 09:04 BJT

〔中国股市〕周二融资买入较前日增逾四成,兴业银行交易活跃

路透北京10月26日电---据中国沪深两市证券交易所公开信息显示,周二融资买入额为

163,310万元人民币,较上交易日增约41.8%.标的证券兴业银行(601166.SS)融资偿还额为

6,910万元,居沪市首位.

融资及融券信用交易情况如下:

融资馀额(万元) 融资买入额(万元) 融券馀额(万元)

上海证券交易所 1,985,716 101,348 27,510

深圳证券交易所 1,294,794 61,962 17,797(完)

参看相关细节,请点选(here)

(here)

--发稿 尹嫄婷; 审校 张喜良

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐