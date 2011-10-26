〔表格〕中国江西铜业前三季净利54.68亿元,同比增逾六成

国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至四日高点，因市场供应紧俏
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透上海10月26日电---中国最大的铜生产商--江西铜业股份有限公司(600362.SS)(0358.HK)周三公告称,按照中国会计准则,截至2011年9月30日止九个月业绩报告如下:
2011年度1-9月 2010年度同期
营业收入(亿元人民币) 899.36 572.06
净利润(亿元) 54.68 33.99
基本每股收益(元) 1.59 1.12
2011年度7-9月 2010年度同期
营业收入(亿元) 306.17 196.36
净利润(亿元) 12.39 12.75
基本每股收益(元) 0.37 0.42
江西铜业A股周二收报27.52元,过去一个月累计下跌2.133%.(完)
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--发稿 曾菱; 审校 张喜良
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)