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亚洲 | 2011年 10月 26日 星期三 09:10 BJT

〔表格〕中国江西铜业前三季净利54.68亿元,同比增逾六成

路透上海10月26日电---中国最大的铜生产商--江西铜业股份有限公司(600362.SS)(0358.HK)周三公告称,按照中国会计准则,截至2011年9月30日止九个月业绩报告如下:

　　　　 　 2011年度1-9月 2010年度同期

营业收入(亿元人民币) 899.36 572.06

净利润(亿元) 54.68 33.99

基本每股收益(元) 1.59 1.12

　　　　 　 2011年度7-9月 2010年度同期

营业收入(亿元) 306.17 196.36

净利润(亿元) 12.39 12.75

基本每股收益(元) 0.37 0.42

江西铜业A股周二收报27.52元,过去一个月累计下跌2.133%.(完)

参看详情,请点选上海证券交易所网站(here)

--发稿 曾菱; 审校 张喜良

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