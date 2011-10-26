〔日本个股〕野村控股计划采取重大减支举措--华尔街日报

国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至四日高点，因市场供应紧俏
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透东京10月26日电---华尔街日报周三引述知情人士报导称,日本最大的投资银行--野村控股(8604.T)正计划采取重大削减支出举措,可能对其亏损的欧洲业务影响最大.
该报称,部分野村高管要求的一年成本削减总额高达10亿美元,并且重新聚焦于美国、日本和亚洲地区的盈利业务.
报导表示,该计划可能最早在11月1日公布,野村计划当日公布季报.
不过该报补充称,减支计划可能被弃用、缩减规模或分阶段实施.
野村发言人Joey Wu拒绝对该报导置评.
野村股价早盘下滑1.1%,与大盘走势一致.(完)
--编译 杜明霞;审校 龚芳
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)