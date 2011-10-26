〔日本个股〕野村控股计划采取重大减支举措--华尔街日报

路透东京10月26日电---华尔街日报周三引述知情人士报导称,日本最大的投资银行--野村控股(8604.T)正计划采取重大削减支出举措,可能对其亏损的欧洲业务影响最大.

该报称,部分野村高管要求的一年成本削减总额高达10亿美元,并且重新聚焦于美国、日本和亚洲地区的盈利业务.

报导表示,该计划可能最早在11月1日公布,野村计划当日公布季报.

不过该报补充称,减支计划可能被弃用、缩减规模或分阶段实施.

野村发言人Joey Wu拒绝对该报导置评.

野村股价早盘下滑1.1%,与大盘走势一致.(完)