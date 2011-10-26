版本:
中国
亚洲 | 2011年 10月 26日 星期三 09:06 BJT

〔全球金市〕现货金在1,700美元附近徘徊,关注稍後召开的欧盟峰会

路透新加坡10月26日电---金价周三在每盎司1,700美元附近徘徊,昨日上涨逾3%,因对欧洲领导人能否在峰会上就解决欧债危机计划达成一致的疑虑,使得避险买盘重现.

0024GMT,现货金XAU=微涨0.2%,报每盎司1,703.59美元,周二创下自9月2日以来最大单日涨幅.

美国期金GCJ1上涨0.3%,至1,705.40美元.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐