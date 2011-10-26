〔美股业绩〕3M第三季利润因欧债危机和消费电子业疲软受损,股价下挫

路透10月25日电---消费电子市场疲弱且欧洲债务危机影响不断,令多元化制造业巨擘3M(MMM.N)季度获利远低于预期,其股价也收跌逾6%.

3M同时还下调全年获利预估,指因预期经济成长放缓且需求下降.该公司预计2012年营收仅将温和成长.

"营运环境仍具挑战性,因第二季末的经济疲软局面延续到了第三季,"公司执行长George Buckley说.

Buckley在电话会议上表示,欧债危机忧虑日甚已经影响到汇率,3M也因在国际市场的广泛涉足而受到失衡的影响.他亦指出,消费电子行业继续下滑,但仍乐观表示市场有能力复原.

公司高层忧虑消费电子市场的萎靡不振,可能波及到汽车电子等毗邻行业,但迄今为止几未见到此类迹象.

投资者对财报反应激烈,3M股价周二收跌6.25%报77.04美元.Sterne Agee将该股评级下调为中性,指因经济成长放缓的预期令人忧虑.

3M公布第三季归于普通股东的净利润为10.9亿美元,合每股盈馀(EPS)为1.52美元.上年同期分别为11亿美元和1.53美元.

分析师此前平均预期EPS为1.61美元.

公司季度营收亦逊于预期,仅增长10%至75亿美元.市场预估为78亿美元.

3M预计2011年全年EPS为5.85-5.95美元,较先前预估6.10-6.25美元调降.扣除上调後养老金支出的EPS预计为6.07-6.17美元.(完)