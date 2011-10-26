〔美股业绩〕3M第三季利润因欧债危机和消费电子业疲软受损,股价下挫

更新版 1-中国汇市：人民币收升逾百点，机构尝试做多贬值压力料续缓和
路透上海/北京2月6日 - 人民币兑美元即期 周一收升逾百点，中间价则小跌。交易员指出，春节后个人购汇需求略多，但美元指数持续偏弱，且客盘结汇有所增加，部分机构节后继续尝试做多人民币，助推汇价反弹。另外离岸CNH持续高于在岸逾500点，助力缓和在岸贬值压力。
路透10月25日电---消费电子市场疲弱且欧洲债务危机影响不断,令多元化制造业巨擘3M(MMM.N)季度获利远低于预期,其股价也收跌逾6%.
3M同时还下调全年获利预估,指因预期经济成长放缓且需求下降.该公司预计2012年营收仅将温和成长.
"营运环境仍具挑战性,因第二季末的经济疲软局面延续到了第三季,"公司执行长George Buckley说.
Buckley在电话会议上表示,欧债危机忧虑日甚已经影响到汇率,3M也因在国际市场的广泛涉足而受到失衡的影响.他亦指出,消费电子行业继续下滑,但仍乐观表示市场有能力复原.
公司高层忧虑消费电子市场的萎靡不振,可能波及到汽车电子等毗邻行业,但迄今为止几未见到此类迹象.
投资者对财报反应激烈,3M股价周二收跌6.25%报77.04美元.Sterne Agee将该股评级下调为中性,指因经济成长放缓的预期令人忧虑.
3M公布第三季归于普通股东的净利润为10.9亿美元,合每股盈馀(EPS)为1.52美元.上年同期分别为11亿美元和1.53美元.
分析师此前平均预期EPS为1.61美元.
公司季度营收亦逊于预期,仅增长10%至75亿美元.市场预估为78亿美元.
3M预计2011年全年EPS为5.85-5.95美元,较先前预估6.10-6.25美元调降.扣除上调後养老金支出的EPS预计为6.07-6.17美元.(完)
--编译 郑茵;审校 龚芳
路透上海/北京2月6日 - 人民币兑美元即期 周一收升逾百点，中间价则小跌。交易员指出，春节后个人购汇需求略多，但美元指数持续偏弱，且客盘结汇有所增加，部分机构节后继续尝试做多人民币，助推汇价反弹。另外离岸CNH持续高于在岸逾500点，助力缓和在岸贬值压力。
* 招标品种：国开行1/5/10年增发债 * 期限及招标金额：1年：60亿元；5年：80亿元；10年：100亿元 * 招标时间：2月7日(周二)9:30-10:30 * 受访人数：8位(银行、券商、基金、保险) * 预测区间：3.18%-3.26%；3.99%-4.15%；4.11%-4.20% * 预测均值：3.24%、4.06%、4.16% 路透北京2月6日 - 中国国家开发银行 周二将招标增发一、五和10年三期固息 债。路透调查显示，春节后央行公开市场连续零操作致资金净回笼，流动性压力将逐步显现 ，且今日一二级市场均表现不佳，预计明日三期债需求一般，中标结果料高于二级，三期债 预测均值分别为3.24%、4.06%和4.16%。 上海一银行交易员称，“估计明天OMO（公开市场）又是大概率不做了，估计情绪冲击 几下就崩了，应该算是央行态度的扭转吧...今天农发五年以下的还行，10年不行，长端不 敢碰，短的可能拿来防御一下。” 不过北京一银行交易员表示，明天五年期的可能比较好，资金的量是够的，绝对收益
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