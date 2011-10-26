〔欧洲金融〕EBA对西班牙的银行资本重组计划将仅关注五家大银行--消息

标题新闻：德国保守党阵营提名梅克尔作为9月24日大选的总理人选--消息人士
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦10月25日电---数名银行业消息人士向路透表示,欧洲银行业当局在制定西班牙银行业资本重组计划时,将仅考虑该国最大的五家银行.
消息人士表示,西班牙国际银行(SAN.MC)、BBVA(BBVA.MC)、Bankia (BKIA.MC)、CaixaBank(CABK.MC)和Popular(POP.MC)被视为最有可能受资本重组计划影响的银行.
欧盟各国财长周六接近达成一项协议,向欧洲银行业提供1,000亿欧元(1,400亿美元)资金,而这些欧洲银行必须将核心资本充足率上调至9%,以助其承受住欧元区主权债损失,并重建货币市场信心.
但这些计划将忽略西班牙的中小型储蓄银行,而分析师认为,这类银行正是该国金融系统问题的病灶所在,它们的资产负债表中有大量不良的房地产资产.
欧盟银行业管理局(EBA)拒绝对此作评.
消息人士称,西班牙主要银行并不认为他们需要大幅增资,以遵守EBA支撑该地区银行体系的提议.(完)
--编译 梁睿雪;审校 白云
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透北京2月6日 - 中国国务院最新印发“十三五”（2016-2020年）促进就业规划指出，要将促就业稳就业作为中国宏观经济政策的优先目标，实施支持就业创业的税收优惠政策，并要求全国城镇登记失业率十三五期间控制在5%以内。
路透北京2月6日 - 中国国家开发银行 周一公告，将于周四(9日)招标增发三 期固息债，包括三年、七年和20年期，总额不超过140亿元人民币，其中三年和七年上限各6 0亿元，20年期20亿元。 上述三期债分别为该行2016年第15期 、2017年第一期 和第二期 增发债，票面利率依次为2.65%、3.85%和4.01%。 具体发行条款如下： 2016年第15期增发债、2017年第1/2期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 3年：60亿元；7年：60亿元；20年：20亿元 期限/计息方式 3/7/20年固息 招标时间 3/7/20年：2月9日14:30-15:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 2/13 起息日 3年：2016年10月20日；