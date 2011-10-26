〔欧洲金融〕EBA对西班牙的银行资本重组计划将仅关注五家大银行--消息

路透伦敦10月25日电---数名银行业消息人士向路透表示,欧洲银行业当局在制定西班牙银行业资本重组计划时,将仅考虑该国最大的五家银行.

消息人士表示,西班牙国际银行(SAN.MC)、BBVA(BBVA.MC)、Bankia (BKIA.MC)、CaixaBank(CABK.MC)和Popular(POP.MC)被视为最有可能受资本重组计划影响的银行.

欧盟各国财长周六接近达成一项协议,向欧洲银行业提供1,000亿欧元(1,400亿美元)资金,而这些欧洲银行必须将核心资本充足率上调至9%,以助其承受住欧元区主权债损失,并重建货币市场信心.

但这些计划将忽略西班牙的中小型储蓄银行,而分析师认为,这类银行正是该国金融系统问题的病灶所在,它们的资产负债表中有大量不良的房地产资产.

欧盟银行业管理局(EBA)拒绝对此作评.

消息人士称,西班牙主要银行并不认为他们需要大幅增资,以遵守EBA支撑该地区银行体系的提议.(完)