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亚洲 | 2011年 10月 26日 星期三 09:20 BJT

〔国际油市〕NYMEX原油期货下跌,受库存大幅增加和欧洲忧虑情绪拖累

路透首尔10月26日电---美国原油期货周三在亚洲交易时段早盘下挫,此前行业数据显示美国国内原油库存增幅超过预期,对欧洲领导人能否在今天稍晚的峰会上就化解欧债危机的计划达成一致的忧虑也打压油市.

截止0037GMT,纽约商业期货交易所(NYMEX)--12月原油期货CLc1下跌0.49美元,至每桶92.68美元,上日收报93.17美元,为8月2日以来最高收盘价.

洲际交易所(ICE)布兰特原油LCOc1微升0.01美元,至每桶110.93美元.

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