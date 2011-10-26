〔国际油市〕NYMEX原油期货下跌,受库存大幅增加和欧洲忧虑情绪拖累

国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至四日高点，因市场供应紧俏
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透首尔10月26日电---美国原油期货周三在亚洲交易时段早盘下挫,此前行业数据显示美国国内原油库存增幅超过预期,对欧洲领导人能否在今天稍晚的峰会上就化解欧债危机的计划达成一致的忧虑也打压油市.
截止0037GMT,纽约商业期货交易所(NYMEX)--12月原油期货CLc1下跌0.49美元,至每桶92.68美元,上日收报93.17美元,为8月2日以来最高收盘价.
洲际交易所(ICE)布兰特原油LCOc1微升0.01美元,至每桶110.93美元.
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)