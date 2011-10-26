《中国股市盘前看点》--10月26日

以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:

今日看点:

--美国9月耐久财(耐用品)订单等

--中国工信部新闻会,介绍三季度全国工业通信业运行形势

--欧盟峰会第二次会议

**宏观经济及政策面**

--中国通胀水平已连续两月自高点回落,不过国务院总理温家宝依然强调,要把稳定物价总水平作为首要任务,并更加注重政策的灵活性,针对性和前瞻性,适时适度进行预调和微调.[ID:nCN1174156]

--住建部部长姜伟新表示,今年开工建设城镇保障性住房和棚户区改造住房1,000万套的目标,截至9月底,已开工986万套,占年度计划的98%,预计11月底前可全部开工.

**重点行业和公司**

--深发展(000001.SZ)今年第三季度实现净利润29.56亿元人民币,同比增长73.95%,每股收益0.65元.[ID:nCN1175196]

--中国铝业(2600.HK)(601600.SS)周二公布,第三季度净利为5.5499亿元人民币,逊于市场预期.[ID:nCN1174172]

--京东方(000725.SZ)(200725.SZ)称,将转让所持京东方能源公司全部80%股权,成交价格合计36亿元.不过如此巨额"红包"能否令京东方A今年扭亏,仍未可知.[ID:nCN1175386]

--上海电力(600021.SS)称,公司将与上海市政府合作建设漕泾清洁能源基地,预计总投资额超过200亿元.[ID:nCN1175330]

**海外动向**

--美国股市周二大跌,因市场怀疑欧洲领导人能否在结束欧元区债务危机的计划上达成共识,此外大型企业的展望令投资者失望.道琼工业指数收跌205.18点,或1.72%,报11,708.44点.[.NCN]

**关键点位**

--沪综指.SSEC在2,300点附近有较强支撑,但短线也面临30日均线阻力.(完)