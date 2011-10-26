〔欧洲个股〕因不当处理卖空指令,瑞银遭美监管当局罚款1,200万美元

路透10月25日电---瑞银集团(UBS)UBSN.VX(UBS.N)因犯下不当处理数以百万计卖空指令的"系统性"错误,被美国券商监管机构处以1,200万美元罚款,为同类处罚的最大金额.

美国金融业监管局(FINRA)称,瑞银证券的经纪交易商部门在无充分理由证明有标的证券可供交割的情况下,就对卖空指令进行错误标记或执行指令.

FINRA称,瑞银的违规行为从2005年持续至2010年,期间该行可能不当处理了针对股票和上市交易基金"数以千万计"的卖空指令.

FINRA表示瑞银已对防止此类违规事件发生的系统和程序作出改动.瑞银不承认犯下错误,但同意和解并接受批评.

瑞银发言人Christiaan Brakman称,该行愿意和解,已"投入大量资金"改进系统和完善监管,并对已发现的所有问题进行了矫正.(完)