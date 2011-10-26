中国就美国反倾销归零做法诉诸WTO

(本文由路透中文网编译提供)

路透日内瓦10月25日电---中国周二向世贸组织（WTO）提起诉讼，指控美国对从中国进口的金刚石锯片和冷冻暖水虾，不当采取反倾销措施。

美国对中国输美的上述产品徵收高额反倾销税，称这些产品价格被人为压低，打压美国竞争对手。

中国在此案中起诉美方采取“归零”做法，“归零”是估算倾销造成损失的一种方法，违反世贸规则。

美国若在此案中落败，可能会有更多国家就其反倾销措施诉诸WTO。除中国外，美国还对巴西、印度、泰国和越南输美虾产品徵收了反倾销税。（完）