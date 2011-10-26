中国就美国反倾销归零做法诉诸WTO

国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至四日高点，因市场供应紧俏
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
(本文由路透中文网编译提供)
路透日内瓦10月25日电---中国周二向世贸组织（WTO）提起诉讼，指控美国对从中国进口的金刚石锯片和冷冻暖水虾，不当采取反倾销措施。
美国对中国输美的上述产品徵收高额反倾销税，称这些产品价格被人为压低，打压美国竞争对手。
中国在此案中起诉美方采取“归零”做法，“归零”是估算倾销造成损失的一种方法，违反世贸规则。
美国若在此案中落败，可能会有更多国家就其反倾销措施诉诸WTO。除中国外，美国还对巴西、印度、泰国和越南输美虾产品徵收了反倾销税。（完）
--编译：侯雪苹 发稿：张家伟
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)