〔新债招标〕中国铁道部七年企业债利率4.93%,20年期5.33%--业内人士

路透上海10月26日电---业内人士周三透露,中国铁道部今日在银行间债市招标发行的七年期固息企业债,中标利率4.93%,同时招标的20年期固息企业债,中标利率为5.33%,均落在招标区间下限.

该期债为铁道部今年第二期铁路建设债券,总额200亿元人民币,七年和20年期品种各半,按年付息,采用单一利率(荷兰式)招标方式,其中七年期品种招标利率区间为4.93%-5.93%,20年期品种招标利率区间为5.33%-6.33%.

铁道部上周三在银行间债市招标发行的200亿元固息企业债,七年和20年期品种各半,中标利率分别为5.59%和6%,认购倍数则分别达到2.84和1.67倍.

今日招标的企业债联合主承销商为中信证券、招商证券、平安证券、中信建投证券、光大证券和国信证券,其中中信证券为牵头主承销商.

该期债券由铁路建设基金提供不可撤销的连带责任保证担保.中诚信国际信用评级有限责任公司对发行人主体和本期债项信用评级均为AAA.

该期债10月27日开始分销,缴款截止时间为10月27日上午12:00.(完)