〔全球油料作物〕美国2011/12年度植物油进口料创新高--油世界

国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至四日高点，因市场供应紧俏
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透汉堡10月25日电---总部位于汉堡的油籽业刊物油世界周二表示,2011年10月至2012年9月美国植物油进口料创新高,因需求、特别是生物燃料需求超过供给.
油世界预计,美国2011/12年度食用油进口将从2010/11年度的380万吨增至390万吨.
油世界预估棕榈油将成为主要受惠者,2011/12年度美国进口棕榈油可能从上年的96万吨升至102万吨.
"美国日益依赖进口,因近年需求大于供给,"油世界称."美国生物柴油生产近几个月复苏,亦是我们预计进口需求将进一步增长的原因."
油世界预计,美国2011/12年度17种主要油脂消费将从2010/11年度的1,635万吨升至1,691万吨.
美国2011/12年17种主要油类的产量料为1,582万吨,上年则为1,606万吨,因美国今年大豆产量可能偏低.
"今年美国作为植物油出口国的重要性将进一步降低,"油世界称.
油世界并预计美国2011/12年度豆油出口将从2010/11年度的146万吨降至94万吨.(完)
--编译 石冠兰; 审校 杜明霞
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
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