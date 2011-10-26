〔全球油料作物〕美国2011/12年度植物油进口料创新高--油世界

路透汉堡10月25日电---总部位于汉堡的油籽业刊物油世界周二表示,2011年10月至2012年9月美国植物油进口料创新高,因需求、特别是生物燃料需求超过供给.

油世界预计,美国2011/12年度食用油进口将从2010/11年度的380万吨增至390万吨.

油世界预估棕榈油将成为主要受惠者,2011/12年度美国进口棕榈油可能从上年的96万吨升至102万吨.

"美国日益依赖进口,因近年需求大于供给,"油世界称."美国生物柴油生产近几个月复苏,亦是我们预计进口需求将进一步增长的原因."

油世界预计,美国2011/12年度17种主要油脂消费将从2010/11年度的1,635万吨升至1,691万吨.

美国2011/12年17种主要油类的产量料为1,582万吨,上年则为1,606万吨,因美国今年大豆产量可能偏低.

"今年美国作为植物油出口国的重要性将进一步降低,"油世界称.

油世界并预计美国2011/12年度豆油出口将从2010/11年度的146万吨降至94万吨.(完)