〔全球经济〕加拿大和韩国希望各国果断行动,以避免全球经济再次衰退

* 敦促欧洲在赤字和减债问题上采取行动

* 预计全球经济不会再次衰退--哈珀

路透10月25日电---加拿大总理哈珀办公室表示,加拿大和韩国认为,欧洲及其它地区有必要采取果断的行动,来避免全球经济陷入衰退.

在与韩国总统李明博电话会谈後发表的声明中,哈珀称,此次会谈强调需要采取灵活的汇率机制,来促进经济可持续且均衡的成长.

"双方一致认为,戛纳峰会的召开正值关键时刻,而要避免全球经济再次衰退,则需要20国集团(G20)的所有领导人在此次峰会上,采取果断行动,"声明称.

此外,在接受加拿大Postmedia集团采访时,哈珀称,他认为全球并未再次滑向衰退,但各国果断行动,以履行债务和减赤承诺,是很重要的.

他表示,欧洲采取行动尤其重要.

"欧洲问题可能并非唯一一个即将出现的风暴云.但其显然是最紧迫、最具威胁的一个问题,"他称,"欧元区存在非常严重的威胁.我认为,所有的领导人都注意到了这点."

欧洲领导人周三承诺,将在增加银行业资本和解决主权债务危机方面采取行动.(完)