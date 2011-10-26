(重发)《全球金融焦点》即便欧元区达成危机解决方案,银行恐仍面临融资短缺

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路透纽约10月25日电---如果欧元区领导人最终达成遏制危机蔓延的协议,可能使全球市场欢呼鼓舞,但可能无法缓解欧洲银行业面临的美元短缺问题.

即便欧盟领导人在周三的峰会之前暗示有望达成突破性的协议,投资者仍然要求银行对短期美元贷款支付更高的利率,而且这个趋势自7月末一直持续至今.

投资者表示这种趋势不可能一夜之间发生改变.货币市场需要确定的是,把希腊拖至违约边缘的危机蔓延势头发生逆转,而不仅是蔓延速度放慢而已.货币市场是银行对贸易和贷款进行融资的传统短期资金来源.

"我认为没有什麽仙丹妙药能解决所有这些问题,"Jefferies & Co驻纽约货币市场分析师Thomas Simons表示.

由于投资者锁定利润,年末时的资金来源往往会枯竭,银行可能还要再承受几个月的压力.

"这可能是目前市场承受的另一重压,"Contango Capital Advisors驻旧金山投资策略主管Perry Piazza表示,他帮助管理34亿美元的资金.

**安全第一**

今年夏季期间,规模达2.6万亿(兆)美元的美国货币市场对前来融资的欧洲银行业者益发警惕.尽管许以高回报,许多欧洲的银行还是被拒之门外,因担心其对希腊和其它欧元区受困国家的债务风险敞口.

惠誉上周公布,美国初级货币市场基金9月减持42%的法国银行业短期债券,目前仅6.7%的资产是法国短期银行债券.

欧元区银行被迫以更高收益在银行间市场获取现金,或是向欧洲和美国央行设立的紧急资金和美元互换安排求助.

就在欧盟峰会召开前一天的周二,指标三个月期美元银行间无担保贷款利率升至0.4222%,为2010年8月以来最高.

"投资者并不觊觎帐面现金产生超常收益,他们只希望安全."Piazza说道,"我们投了一些欧洲短期固定收益产品,但也与过去相差很大."

国际金融协会数据显示,第三季,新兴市场银行也发现短期国际融资市场的入口变窄,因担心欧债危机的扩散效应.

芝加哥Harris Private Bank投资总监Jack Ablin称,他把客户资金投到了只做美国公债的货币市场基金,尽管回报为零.

"多数投资者认为风险回报还是不对等的,要是赚了也才2%,要是亏了就是20%."费城Janney Montgomery

Scott首席固定收益策略师Guy LeBas说道.

**步伐过小**

野村的十国集团(G10)货币策略师Jens Nordvig表示,投资人担心达成协议所需的妥协可能会稀释了解决方案.

他指出,欧洲银行业需要的资本重整规模可能在3,000亿欧元之谱,而官员在谈论的规模仅约1,100亿欧元.

"他们还只跨出了一小步,"他说.

此外,关于迫使民间债权人接受手中希腊债务价值减记达60%,可能给欧洲银行业带来更多问题.

"如果他们强行大幅减记希腊债务,银行业将须认列这些损失,"Simons说."这肯定不会缓和资金压力."

投资者表示,这些措施的意外受益者可能会是美国银行业,因可以更为便利地取得那些投资人不愿投向海外的资金.

美国银行业也较海外同业有着更充裕的现金,其在美国联邦储备理事会(美联储,FED)的超额准备达1万亿美元.

"美国银行业握有的现金比往常多很多,"Simons说."因此目前其融资部门的挑战是要怎麽运用这些资金,而不是去哪里取得资金."(完)