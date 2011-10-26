斯里兰卡取消与中航技5亿美元酒店投资协议

国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至四日高点，因市场供应紧俏
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
(本文由路透中文网编译)
路透科伦坡10月25日电---斯里兰卡经济发展部副部长阿贝瓦德纳（Lakshman Yapa Abeywardena）周二称，因土地纠纷，斯里兰卡已取消与中国航空技术进出口公司（CATIC）签署的价值5亿美元的酒店投资协议。
这是自2009年斯里兰卡结束长达25年的内战以来，该国最大的外商直接投资之一。计划受阻的原因是，斯里兰卡政府内部对出售还是租赁相关土地出现争议。
阿贝瓦德纳告诉路透社：“协议取消了。我们将出租那片土地。他们（中航技）不愿意这麽做，但他们同意在另一地点建酒店。我们目前正与其进行协商。”
中航技已支付5,450万美元，购买该块位于斯里兰卡首都科伦坡的加勒菲斯绿地（Galle Face Green）5英亩土地。阿贝瓦德纳称，别的地方的土地交易将基于99年租期。
阿贝瓦德纳称：“有别的公司对中航技计划修建的酒店和商城项目感兴趣，并且可以接受土地租赁的方式。我认为一个月内可以完成（谈判）。”
他拒绝透露该公司是哪一家，也不愿回应是否为香格里拉（亚洲）(0069.HK)。後者已斥资1.25亿美元，购买了附近的10英亩土地，用于修建一座集购物中心和豪华公寓于一体的奢华酒店，预计于2015年开业。（完）
编译：黎黎 发稿：张家伟
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* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)