〔中国公开市场〕明日或停发三年央票,三个月央票继续发行--业内人士

路透上海10月26日电---业内人士周三向路透表示,央行公开市场今日暂停申报三年央票需求,明日或停发;同时恢复申报三个月央票需求,意味着明日可能继续发行该期限央票.

因到期日恰逢2012年春节假期,业内人士周一曾表示,央行公开市场本周三个月期央票未报需求,可能暂停发行.[ID:nCN1170028]

央行周二发行190亿元人民币一年期央票,并进行总额1,000亿元的正回购操作,期限含28天和七天,央票和正回购收益率(利率)均持稳.上周四发行的200亿元三年期央票,发行利率意外下降1个基点(bp)至3.96%,为15个月来首次下降.

央行公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期和三年期央票.不过从实际发行情况来看,三年期品种发行频率并不固定.(完)