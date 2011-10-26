〔澳洲经济〕第三季通胀表现温和,为央行下周降息扫清障碍(更新版)

美国各类经济指标总览--2017/2/6
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (12月) +0.2 (11月) 实质所得(%) +0.1 (12月)
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* 澳洲第三季基础通胀率0.3%,为2002年以来最小
* 第三季CPI按季升0.6%,按年升3.5%
* 市场预计央行下周降息至4.5%
路透悉尼10月26日电---澳洲消费者物价指数(CPI)上季温和上升,基础通胀增幅也远小于预期,这为央行最早下周降息扫清了道路.
疲软CPI数据公布後,澳元兑美元AUD=D4应声下落0.005美元,利率期货跳涨,因市场押注澳洲央行将在11月1日会议上降息25个基点.
"数据令通胀前景出现实质性改变,"麦格理资深分析师Brian Redican说."这显然让我们预期下周降息.幅度可能是25个基点,这样到形势真的急转直下时,澳洲央行还有弹药可用."
澳洲央行此前已经说过通胀前景不大值得担忧,并暗示如果最新通胀数据表现温和,有降息的可能.目前澳洲利率在4.75%.
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (12月) +0.2 (11月) 实质所得(%) +0.1 (12月)
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)
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