〔澳洲经济〕第三季通胀表现温和,为央行下周降息扫清障碍(更新版)

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* 澳洲第三季基础通胀率0.3%,为2002年以来最小

* 第三季CPI按季升0.6%,按年升3.5%

* 市场预计央行下周降息至4.5%

路透悉尼10月26日电---澳洲消费者物价指数(CPI)上季温和上升,基础通胀增幅也远小于预期,这为央行最早下周降息扫清了道路.

疲软CPI数据公布後,澳元兑美元AUD=D4应声下落0.005美元,利率期货跳涨,因市场押注澳洲央行将在11月1日会议上降息25个基点.

"数据令通胀前景出现实质性改变,"麦格理资深分析师Brian Redican说."这显然让我们预期下周降息.幅度可能是25个基点,这样到形势真的急转直下时,澳洲央行还有弹药可用."