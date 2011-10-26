《Kemp专栏》美国原油库存耗竭导致WTI跳涨,与布兰特近月价差缩窄

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp 编译 吴云凌

路透伦敦10月25日电---近月美国原油期货周一大涨逾4美元,远期合约自2008年以来首次出现逆价差,因为市场终于对近来数月美国原油库存大幅减少的情况作出反应.

逆价差出现的时机似乎让许多市场人士和外部观察人士感到意外,但其实本不应如此.价差的改变是必然的,因为套利流动掏空了美国石油库存,迫使美国油价和布兰特等国际油品指标的走势差异缩小.

过去六个月里美国国内原油价格的巨大贴水导致进口几乎停滞,生产商和交易商将船货改运到出价更高的目的地.

进口至美国的加拿大内陆原油达到纪录水准(表1),因其缺乏其他销售管道,但是全球其他地区的海上石油运至美国其他地方的数量已降至逾10年最低水平(表2-3).

结果就是库存萎缩.5月底以来商业库存已经减少4,100万桶(11%),尽管政府在7月和8月从战略石油储备(SPR)中释放了超过3,100万桶石油.

墨西哥湾沿岸(PADD III)的库存下降情况最明显.虽然该地区是政府储油设施所在地以及战略库存的释放地,但5月以来地区商业库存已经减少了2,300万桶(近13%).

实际上,SPR释放的储油取代了等量的进口.最近几周墨西哥湾的石油进口减少到每日450万桶左右,较往年这个时候的正常水准少了100万桶(表5).

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(1) PADD II进口:(link.reuters.com/map64s)

(2) 不计PADD II的进口(link.reuters.com/nap64s)

(3) 不计PADD II的进口(link.reuters.com/nap64s)

(4) 美国原油库存(link.reuters.com/jep64s)

(5) PADD III进口(link.reuters.com/sap64s)

(6) PADD II库存(link.reuters.com/bep64s)

(7) PADD II炼化(link.reuters.com/fep64s)

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多数进口石油都是以布兰特、路易斯安那轻质油(LLS)或阿格斯含硫原油指数(ASCI)等海上油品标的为定价基准,而不是以西德克萨斯中质油(WTI)这个只反映库欣周边内陆市场价格的油品做定价指标.

尽管如此,美国炼厂仍须支付更高的价格来确保国际供应无虞,并阻止库存的不断缩减,由此给成品油价格构成上涨压力.

另一方面,内陆的炼厂因为能够获得低廉的内陆原油,并取得纪录水准的炼化利润,所以在整个夏季都维持了接近纪录水平的开工率.高产能利用率吸收了库欣周边和美国中西部(PADD II)其他地区的大量原油,导致春季以来的库存下降了1,350万桶(13%)(表6).

内陆油价(包括库欣)必须上升同时炼化利润下降,才能关闭部分产能并停止库存消耗(表7).

系统必须重新调整,从在中西部提炼纪录数量的加拿大原油转向在墨西哥湾地区提炼更多进口石油.

这种再平衡暗示WTI与布兰特/LLS的价差会进一步缩减,而WTI价格的突然大涨正在实现这种结果.

由于布兰特和WTI近月合约的价差最阔,因此WTI价格的最大涨幅一直集中在与炼油业者最为息息相关的近月合约,而且WTI曲线型态正进一步趋同于布兰特的逆价差状况.(完)

注:PADD为美国国防区域石油管理局(U.S. Petroleum Administration for Defense Districts)的缩写