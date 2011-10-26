《中国报摘》--其他报纸重要消息10月26日(II)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至四日高点，因市场供应紧俏
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
**证券时报**
--中国央行上海总部与银联上海分公司,光大银行上海分行等单位,启动了农村手机支付试点工作.央行上海总部称,到明年年底将力争使手机支付服务覆盖整个上海农村地区.
--据天相投顾对60家基金公司统计显示,受股市大幅下跌影响,三季度各类基金总体亏损达2,413亿元,各类别基金中仅货币型基金获得正收益,股票型基金亏损额占据总亏损额66%.
**经济参考报**
--权威人士透露,《工程机械行业"十二五"规划》将在今年年底前出台,其中特别提出将鼓励工程机械企业通过上市等手段进行融资,因此预计,"十二五"工程机械行业有望进入企业上市密集期.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 刘昕/尹嫄婷; 审校 乔艳红
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
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路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)