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亚洲 | 2011年 10月 26日 星期三 10:03 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息10月26日(II)

**证券时报**

--中国央行上海总部与银联上海分公司,光大银行上海分行等单位,启动了农村手机支付试点工作.央行上海总部称,到明年年底将力争使手机支付服务覆盖整个上海农村地区.

--据天相投顾对60家基金公司统计显示,受股市大幅下跌影响,三季度各类基金总体亏损达2,413亿元,各类别基金中仅货币型基金获得正收益,股票型基金亏损额占据总亏损额66%.

**经济参考报**

--权威人士透露,《工程机械行业"十二五"规划》将在今年年底前出台,其中特别提出将鼓励工程机械企业通过上市等手段进行融资,因此预计,"十二五"工程机械行业有望进入企业上市密集期.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 刘昕/尹嫄婷; 审校 乔艳红

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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