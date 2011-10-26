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亚洲 | 2011年 10月 26日 星期三 09:50 BJT

〔澳新汇市〕温和的通胀数据压低澳元,新西兰元基本持平

路透惠灵顿/悉尼10月26日电---澳元下跌约0.005美元,且表现不及新西兰元,而银行间利率期货定价也完全消化11月料将减息的预期,因此前公布的澳洲基础通胀指标升幅低于预估.

澳元兑美元AUD=D4自1.0435美元跌至1.0364美元,此前公布的数据显示,澳洲第三季基础通胀指标较前季上升0.3%,而预估为上升0.6%.

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