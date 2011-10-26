〔中国公开市场〕明日或停发三年期央票,政策微调预期增强(更新版)

(新增交易员评论和背景)

* 明日或停发三年央票,三个月央票继续发行--业内人士

* 总理表态政策微调後,政策松动预期有所增强

* 暂停三年期央票发行或为最佳选择--分析师

* 本周公开市场已提前实现资金净回笼

路透上海10月26日电---在中国总理表态将对宏观政策适时适度进行预调和微调後,央行公开市场原计划周四发行的三年期央票或将停发,一时引发市场诸多联想,政策松动预期有所增强.

业内人士周三向路透表示,央行公开市场今日暂停申报三年央票需求,明日或停发;同时恢复申报三个月央票需求,意味着明日可能继续发行该期限央票.

中国央行一般在周一开放申报当周央票需求.而业内人士本周一曾透露,当天央行公开市场三个月期央票未报需求,可能暂停发行,因到期日恰逢2012年春节假期;而三年期央票需求当时则有申报.[ID:nCN1170028]

市场人士认为,三年央票停发与温家宝总理修正政策的讲话不无关系.不过,上海一银行分析师认为,即使没有总理的讲话,本周暂停三年期央票发行亦为最佳选择.

"如果发的话,受需求刺激发行利率必然下行,但央行当前应该不希望给出降息预期,"他表示.

温家宝日前在天津调研时强调,要把稳定物价总水平作为首要任务,并更加注重政策的灵活性,针对性和前瞻性,适时适度进行预调和微调.[ID:nCN1174156]

北京一银行交易员则指出,三年期央票的发行将冻结大量资金,而面对月末骤然走俏的资金,改用温和的三个月央票调节市场亦为首选.

因企业靠近月末集中向国库上缴利税,市场机构资金需求增加,中国银行间市场回购利率CNREPO=CFXS昨日起开始普遍大幅跳涨.[CN/CN]

**本周已提前净回笼**

而三年央票明日或暂停发行的消息,已对二级市场造成扰动.华东一银行交易员表示,同期限央票收益率已下行约5个基点(bp).

不过,即使不计算明日的公开市场操作量,本周央行也已提前实现资金净回笼.上述上海一银行分析师指出,周四若发行三个月期央票及进行91天期正回购操作,估计量也不会太大.

央行周二发行了190亿元人民币一年期央票,并进行总额1,000亿元的正回购操作,期限含28天和七天,而央票和正回购收益率(利率)均持稳.

央行此前公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期和三年期央票.不过从实际发行情况来看,三年期品种发行频率并不固定.

央行上周四招标发行的10亿元三个月期央票,中标收益率继续持平在3.1618%;同时招标的200亿元三年期央票,发行利率则意外出现15个月来首次下降,虽然降幅仅1个基点,但作为市场利率风向标,获央行"首肯"下行,货币政策初现放松苗头的猜想顿起.[ID:nCN1163980]

央行公开市场上周净回笼220亿元,为三个月来首见.此前则连续12周净投放,累计投放金额5,840亿元.

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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央票发行(周二) 190

(周四) 待定

正回购 (周二) 1,000

(周四) 待定

央票到期 410

正回购到期 600

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