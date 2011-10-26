《热点透视》对辉瑞奶粉业务的竞购可鼓舞中国企业海外并购希望

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撰稿 顾蔚 编译 肖群英

路透香港10月25日电---美国药业巨头辉瑞(PFE.N)拟出售旗下惠氏(Wyeth)婴儿配方食品部门,可能点燃新一波由中国牵头的海外收购浪潮.蒙牛乳业(2319.HK)正在权衡是否斥资100亿美元洽购该业务.与消费品行业以往看重中国低成本劳工优势的交易不同,这次的收购似乎与中国日益上升的消费者需求关系更大.若竞购者小心行事,购买外国品牌或亦有助于中国摆脱对其食品安全的忧虑.

对惠氏业务的收购,有望成为中国迄今第二大海外并购案,仅次于中国铝业斥资140亿美元入股力拓.它也将标志着中国收购方在战略上的180度转变.中国企业过去购买外资品牌和分销网络,主要是看重可借助中国低价劳力来产生成本节约效应,以及扩大出口.但随着中国居民日益富裕和劳工成本日渐上涨,当前的挑战是要供应能满足国民需求的优质品牌产品.

收购外国制造商能带来技术,有时还有现成的成熟业务网络.蒙牛虽是中国液体奶和冰淇淋行业领头羊,拥有宝贵的零售商和奶牛场渠道,但很少涉足婴儿奶粉领域.而据中投顾问公司调查,惠氏品牌在中国婴儿奶粉市场占到了5%的份额.中国每年新生婴儿数量达1,700万,这无疑是一个巨大的市场.

国际性品牌也能带来信心.自2008年中国乳品业爆发"三聚氰胺"丑闻以来,辉瑞及其他外资品牌趁机在该行业高歌猛进.辉瑞已开始在临近上海的苏州开工建造世界最大的配方奶粉工厂.而与此同时,蒙牛等国内品牌仍难以重获消费者信赖.官方数据显示,2009年中国配方奶粉进口量翻倍,2010年再度激增55%.

即便蒙牛发起收购,也仍存在诸多风险.主要风险之一就是如何保持惠氏品牌的声誉.若处理不当,消费者恐怕会开始担心惠氏的产品标准在收购後遭遇妥协.考虑到这笔收购的规模几乎是蒙牛市值的两倍,如何融资也是一个难题.但这些问题若能成功化解,此番收购有望激发其他中国消费品公司的并购雄心.

背景新闻:

--英国金融时报周日报导称,中国最大奶品公司蒙牛正考虑竞标辉瑞旗下的惠氏(Wyeth)婴儿配方食品部门的可能性.辉瑞先前曾表示将出售或分拆该部门.

--蒙牛发表公告澄清,公司并未与辉瑞公司人士直接洽商收购其婴儿食品业务,现时对于该项收购亦未有任何实际安排或计划.[ID:nCH0083989]

--蒙牛目前是中国销售量最大的乳品公司.该公司早前曾表示,有意拓展海外市场,并成为全球10大乳品公司.目前蒙牛位居第16.(完)