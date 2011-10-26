《综述》日本央行将讨论放宽货币政策,关注日圆汇率及欧洲形势

国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至四日高点，因市场供应紧俏
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
* 日本央行周四料将辩论放宽政策--消息人士
* 财务大臣重申警告,称已准备好对日圆汇率采取行动
* 欧盟峰会制订解决债务危机明确计划的前景黯淡
* 日圆兑美元略低于在隔夜时段触及的纪录高位
路透东京10月26日电---消息人士表示,日本央行料将在周四召开的会议上,商讨进一步放宽货币政策.日圆再创纪录新高,且有关欧洲是否能提出解决欧元区债务危机明确计划的疑虑增强.
了解日本央行想法的消息人士透露,若该央行采取行动,可能会将50万亿(兆)日圆(6,600亿美元)资产购买计划扩大约5万亿日圆.
日本经济正从3月地震海啸中逐渐恢复,日本央行一直依靠重建工作的财政支出和新兴市场的需求来维持经济复苏.
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)