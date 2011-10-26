《综述》日本央行将讨论放宽货币政策,关注日圆汇率及欧洲形势

* 日本央行周四料将辩论放宽政策--消息人士

* 财务大臣重申警告,称已准备好对日圆汇率采取行动

* 欧盟峰会制订解决债务危机明确计划的前景黯淡

* 日圆兑美元略低于在隔夜时段触及的纪录高位

路透东京10月26日电---消息人士表示,日本央行料将在周四召开的会议上,商讨进一步放宽货币政策.日圆再创纪录新高,且有关欧洲是否能提出解决欧元区债务危机明确计划的疑虑增强.

了解日本央行想法的消息人士透露,若该央行采取行动,可能会将50万亿(兆)日圆(6,600亿美元)资产购买计划扩大约5万亿日圆.