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亚洲 | 2011年 10月 26日 星期三 10:27 BJT

《综述》日本央行将讨论放宽货币政策,关注日圆汇率及欧洲形势

* 日本央行周四料将辩论放宽政策--消息人士

* 财务大臣重申警告,称已准备好对日圆汇率采取行动

* 欧盟峰会制订解决债务危机明确计划的前景黯淡

* 日圆兑美元略低于在隔夜时段触及的纪录高位

路透东京10月26日电---消息人士表示,日本央行料将在周四召开的会议上,商讨进一步放宽货币政策.日圆再创纪录新高,且有关欧洲是否能提出解决欧元区债务危机明确计划的疑虑增强.

了解日本央行想法的消息人士透露,若该央行采取行动,可能会将50万亿(兆)日圆(6,600亿美元)资产购买计划扩大约5万亿日圆.

日本经济正从3月地震海啸中逐渐恢复,日本央行一直依靠重建工作的财政支出和新兴市场的需求来维持经济复苏.

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