《热点透视》美国大公司CEO接连闪电离职,凸显接班规划的重要性

(本文作者是热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Antony Currie 编译 李春喜

路透纽约10月25日电---股东都痛恨意外--更不用说是一家公司执行长突然被拉下位子.而周二就有三家美国大公司这麽做.很容易光从股价反应,来判定投资者对这些下台领导人重要性的评价.但这样会错失最重要的教训:董事会应审慎规划接班交棒.

以First Solar(FSLR.O)为例,这家公司是再生能源行业最大上市公司之一.今年该公司和同业对手股价都遭受打击,受供需落差问题担忧和Solyndra破产的影响,First Solar股价已经下跌三分之二.周二该公司突然撤换执行长Rob Gillette,又使其股价重挫25%.

或许这看起来像是投资者认为Gillette的价值高达公司蒸发掉的13亿美元市值.但真正的原因在于,该公司选择在盘中发布简短声明,丝毫没有说明解雇Gillette的原因,使投资者感到不安.投资者只能自行揣测箇中原因.而美国企业界已经有大量实际案例刺激他们的想像力.

另一方面,Quest Diagnostics(DGX.N)宣布执行长Surya Mohapatra六个月後将离任之後,股价跳涨11%,市值增加近9亿美元,似乎暗示股东认为他严重不适任.Mohapatra的确做出一些不受欢迎的决策,但他在12年掌舵期间仍然使公司营收增加四倍.促成市场正面反应的一个关键是,董事会决定把派息提高70%.另一个关键是,在接任人选尚未出炉之际,Quest现在看起来可能成为收购目标.

再来就是IBM(IBM.N).在IBM宣布Virginia Rometty将接替Sam Palmisano担任执行长之後,其股价几乎没有变动.这或许让Rometty看似没有什麽影响力.但这是市场对一次妥善规划且适时交棒的最佳反应.首先,Rometty已经在IBM工作,其次,Palmisano离任後仍留在公司担任董事长,这给管理上又增加了连续性.当然,这通常是稳定公司才能拥有的一种奢侈.但Quest、First Solar和不计其数的其他公司绝对可以从中学习.(完)