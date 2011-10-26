《热点透视》美国大公司CEO接连闪电离职,凸显接班规划的重要性

更新版 1-中国汇市：人民币收升逾百点，机构尝试做多贬值压力料续缓和
路透上海/北京2月6日 - 人民币兑美元即期 周一收升逾百点，中间价则小跌。交易员指出，春节后个人购汇需求略多，但美元指数持续偏弱，且客盘结汇有所增加，部分机构节后继续尝试做多人民币，助推汇价反弹。另外离岸CNH持续高于在岸逾500点，助力缓和在岸贬值压力。
(本文作者是热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Antony Currie 编译 李春喜
路透纽约10月25日电---股东都痛恨意外--更不用说是一家公司执行长突然被拉下位子.而周二就有三家美国大公司这麽做.很容易光从股价反应,来判定投资者对这些下台领导人重要性的评价.但这样会错失最重要的教训:董事会应审慎规划接班交棒.
以First Solar(FSLR.O)为例,这家公司是再生能源行业最大上市公司之一.今年该公司和同业对手股价都遭受打击,受供需落差问题担忧和Solyndra破产的影响,First Solar股价已经下跌三分之二.周二该公司突然撤换执行长Rob Gillette,又使其股价重挫25%.
或许这看起来像是投资者认为Gillette的价值高达公司蒸发掉的13亿美元市值.但真正的原因在于,该公司选择在盘中发布简短声明,丝毫没有说明解雇Gillette的原因,使投资者感到不安.投资者只能自行揣测箇中原因.而美国企业界已经有大量实际案例刺激他们的想像力.
另一方面,Quest Diagnostics(DGX.N)宣布执行长Surya Mohapatra六个月後将离任之後,股价跳涨11%,市值增加近9亿美元,似乎暗示股东认为他严重不适任.Mohapatra的确做出一些不受欢迎的决策,但他在12年掌舵期间仍然使公司营收增加四倍.促成市场正面反应的一个关键是,董事会决定把派息提高70%.另一个关键是,在接任人选尚未出炉之际,Quest现在看起来可能成为收购目标.
再来就是IBM(IBM.N).在IBM宣布Virginia Rometty将接替Sam Palmisano担任执行长之後,其股价几乎没有变动.这或许让Rometty看似没有什麽影响力.但这是市场对一次妥善规划且适时交棒的最佳反应.首先,Rometty已经在IBM工作,其次,Palmisano离任後仍留在公司担任董事长,这给管理上又增加了连续性.当然,这通常是稳定公司才能拥有的一种奢侈.但Quest、First Solar和不计其数的其他公司绝对可以从中学习.(完)
--译文审校 蔡美珍
路透上海/北京2月6日 - 人民币兑美元即期 周一收升逾百点，中间价则小跌。交易员指出，春节后个人购汇需求略多，但美元指数持续偏弱，且客盘结汇有所增加，部分机构节后继续尝试做多人民币，助推汇价反弹。另外离岸CNH持续高于在岸逾500点，助力缓和在岸贬值压力。
* 招标品种：国开行1/5/10年增发债 * 期限及招标金额：1年：60亿元；5年：80亿元；10年：100亿元 * 招标时间：2月7日(周二)9:30-10:30 * 受访人数：8位(银行、券商、基金、保险) * 预测区间：3.18%-3.26%；3.99%-4.15%；4.11%-4.20% * 预测均值：3.24%、4.06%、4.16% 路透北京2月6日 - 中国国家开发银行 周二将招标增发一、五和10年三期固息 债。路透调查显示，春节后央行公开市场连续零操作致资金净回笼，流动性压力将逐步显现 ，且今日一二级市场均表现不佳，预计明日三期债需求一般，中标结果料高于二级，三期债 预测均值分别为3.24%、4.06%和4.16%。 上海一银行交易员称，“估计明天OMO（公开市场）又是大概率不做了，估计情绪冲击 几下就崩了，应该算是央行态度的扭转吧...今天农发五年以下的还行，10年不行，长端不 敢碰，短的可能拿来防御一下。” 不过北京一银行交易员表示，明天五年期的可能比较好，资金的量是够的，绝对收益
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