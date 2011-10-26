美国最富人群收入增长远超其他--CBO报告

美国各类经济指标总览--2017/2/6
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (12月) +0.2 (11月) 实质所得(%) +0.1 (12月)
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿10月25日电---美国国会预算办公室（CBO）一份新报告显示，1979-2007年期间，美国最富裕的1%人群收入增长近三倍，远超过其他阶层的收入增长速度，凸显美国收入差距明显拉大。
在全美爆发抗议运动反对华尔街和富人之际，这项报告为美国在过去30年已变成贫富差距拉大的国家再添证据。
CBO在报告中称，“1979-2007年期间，美国收入最高的1%家庭的平均实际税後收入增长275%。”
这一期间，列入收入第二高档的19%家庭收入增长65%。占全美人口的中产阶层人群中，收入增长略低于40%，收入垫底的20%人群收入仅增长约18%。
CBO这一报告可能被用于削减预算赤字和债务中是否包涵向富人增税的辩论。
美国众议员莱文（Sander Levin）称，“报告证实了美国已经众所周知的一个事实。”
“过去10年的不公正税收政策已经让规则发生了变化，我们的税制已经没有过去那麽平等。”
CBO称，这种不公平变化导致的结果是，到2007年时，收入与1979年相比大量流向收入最高的人群。（完）
--编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (12月) +0.2 (11月) 实质所得(%) +0.1 (12月)
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)
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