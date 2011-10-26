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亚洲 | 2011年 10月 26日 星期三 10:31 BJT

〔中国新债〕华润电力投资下周三将发行40亿元中期票据,期限七年

路透上海10月26日电---中国华润电力投资有限公司周三公告称,将于下周三(11月2日)簿记建档

发行40亿元人民币中期票据,期限七年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日)

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华润电力投资 60 40 7 11/2簿记建档 中信证券 AAA 11/4 11/7

工商银行

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 边竞; 审校 张喜良

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