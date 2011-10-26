〔企业并购〕35%中国企业预计未来12个月将寻求收购机会--安永

路透北京10月26日电---国际会计和咨询公司安永[ERNY.UL]周三发布全球资本信心晴雨表-中国调查显示,35%的中国受访企业预计未来12个月将寻求收购机会,略低于全球受访者41%的比率,亦明显逊于一年前中国受访者给予的比率51%.

全球资本信心晴雨表是经济学人智库对全球大型公司的高级管理人士定期进行的一项调查,1,000位接受安永调查的受访者来自51个国家和地区的40多个行业,其中中国受访者有63位.

调查指出,在积极寻求收购的中国企业中,多达81%的企业称很可能投资于亚太区,其次是西欧和北美,比例分别为33%和24%.而在全球受访者中,有半数称可能投资于亚太地区,倾向于投资北美和西欧的比例则分别为28%和27%.

安永称,中国受访者主要是通过收购加强其在现有市场的业务,而多数全球受访者则希望通过收购打开新的市场.

同时,在估值水平方面,安永表示,大部分中国及全球受访者都预计资产价格与估值在未来12个月内不会有大变化;只有3%的中国企业预计未来12月内估值会下降,而持相同观点的全球受访者比例为16%.

"这也许反映了中国企业认为资产的争夺仍然激励,足以支撑较高估值的看法,"调查分析称.

另外,在就业方面,中国受访者对明年就业前景更为乐观,41%预计会招聘更多员工,而持相同观点的全球受访者比例为36%.同时,中国受访者中只有6%预计明年会裁员,这一比例远低于全球受访者15%的比率.(完)