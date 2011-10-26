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亚洲 | 2011年 10月 26日 星期三 10:43 BJT

〔中国新债〕晋城无烟煤矿业集团下周三发行13亿元中期票据,期限五年

路透上海10月26日电---中国山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司周三公告称,将于下周三(11月2日)

簿记建档发行13亿元人民币中期票据,期限五年.

本期债为晋城无烟煤今年第二期中票,其首期33亿元五年期中票已于本周一(24日)发行.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日)

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晋城无烟煤 13 13 5 11/2簿记建档 国开行 AAA 11/3 11/4

矿业集团

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 边竞; 审校 杨淑祯

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