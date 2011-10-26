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亚洲 | 2011年 10月 26日 星期三 10:57 BJT

〔中国新债〕浙江恒逸集团下周三发行8亿元中期票据,期限五年

路透上海10月26日电---中国浙江恒逸集团有限公司周三公告称,将于下周三(11月2日)簿记建档发行8亿

元人民币中期票据,期限五年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日)

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浙江恒逸集团 8 8 5 11/2簿记建档 中国银行 AA 11/4 11/7

进出口行

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 边竞; 审校 曾祥进

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