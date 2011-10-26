汽车可靠性报告出炉 福特排名大跌

国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至四日高点，因市场供应紧俏
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
(本文由路透中文网编译提供)
路透10月25日电（记者 Deepa Seetharaman）---美国《消费者报告》（Consumer Reports）周二发布了2011年度汽车可靠性调查，福特汽车(F.N)排名下跌10位，因为部分车型的新款触控式娱乐系统MyFord Touch出现故障，最受欢迎的嘉年华和福克斯两款车型变速装置有问题。
报告称，福特新款探险家SUV、嘉年华迷你车型、福克斯紧凑车型得分低于平均水平，导致福特排名从去年的第10名跌至今年的第20名。
日本汽车品牌占据榜单前九名，丰田汽车(7203.T)主打年轻人市场的Scion品牌位居榜首。丰田品牌与去年一样，位列第六。
汽车商竞争激烈，都想在《消费者报告》年度推荐榜单上占有一席之地。这项调查被认为是影响美国人购车决定的因素之一。
通用汽车四大品牌在榜单中位于下半区。但克莱斯勒FIA.MI的Jeep品牌上升七位至第13名，成为由美国车商制造的最可靠的汽车。
韩国现代汽车和德国大众今年销售上涨，分列可靠品牌榜第11名和第16名。（完）
--编译：黎黎 发稿：王凤昌
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* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)