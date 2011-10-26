〔欧洲金融〕意大利经济改革提议或未达到欧盟要求,令欧洲如坐针毡

路透罗马10月26日电---意大利周三带着一份经济改革提议前往欧盟,提议是由两派意见相歧的联合党派仓促起草而成,但看来没能满足欧盟的主要要求.

意大利总理贝鲁斯柯尼和政党联盟的各党领袖周二深夜在其罗马的寓所起草了一份给欧盟的"意向书",内容关于意大利将采取何种措施落实欧盟成员国要求的经济改革,作为购买其公债的前提条件.

未来三年内,意大利需要发行约6,000亿欧元公债来为到期公债进行再融资.这个欧元区第三大经济体现正身处风暴的核心.

北方联盟(Northern League)领导人Umberto Bossi表示,联盟已就改革达成协议,但需要欧盟来决定是否足够."最终我们找到一个方式.现在我们要看欧盟怎麽说,"Bossi向记者表示.他的支持对贝鲁斯柯尼而言至关重要.

德国总理梅克尔和法国总统萨科齐(Nicolas Sarkozy)等欧盟国家领导人已要求意大利提交出坚定计划促进经济成长并降低该国巨额债务.

Bossi并未详述将递交至欧盟的改革提案细节.他此前曾表示,在养老金方面的分歧可能会令政府下台,令大选被迫提前.

关于意大利债务可能失控,给整个欧元区带来风险的可能性已令金融市场慌乱.三大评级机构都调降了该国债信评级.(完)