〔中国经济〕拉动工业增长的内外需动力减弱,未来增速恐续降--工信部(更新版)

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* 当前拉动工业增长的内外需动力减弱

* 年内工业增速料续降,但能实现全年既定目标

* 明年工业增速预计仍为11%

* 未来数月中国物价料仍处在较高水平

* 中小企业仍继续平稳较快发展,小微企业问题是局部的

路透北京10月26日电---中国工信部周三称,目前拉动工业增长的内外需动力减弱,未来数月工业增速有可能继续回落,但仍可实现年初确定的11%增长目标.

工信部官员在国新办举行的新闻发布会上并称,当前中小企业尤其小微企业存在的一些问题是局部的、或者是苗头性的,整体上看中小企业继续向着平稳较快方向发展的基本面没有改变.

工信部运行监测协调局局长肖春泉指出,当前国际形势依然严峻复杂,国内经济运行也出现一些新情况、新变化,譬如拉动工业增长的内外需动力减弱、企业成本明显上升、生产经营难度加大等.

"预计今後几个月,国际经济严峻形势难以出现大的转折,国内物价尽管有所回落,但是仍然处于较高水平,"肖春泉称,"随着节能减排力度的加大,结构调整力度的加大,工业有可能继续回落."

不过他认为,今年实现年初确定的规模以上工业增加值增长11%目标"没有问题";并预计明年工业增速"还是保持在11%左右".

中国1-9月规模以上工业增加值同比增长14.2%,其中9月单月增速为13.8%,表明工业领域扩张仍属稳健;周一出炉的汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)10月初值重返荣枯分水岭上方,亦验证制造业活动回暖,经济进一步企稳.

中国前三季度GDP的增幅分别为9.7%、9.5%和9.1%,增长速度平稳回落;且通胀水平也已连续两个月自高位下降.国务院总理温家宝昨日虽然再次强调,要把稳定物价总水平作为首要任务,但同时亦称要更加注重政策的灵活性,针对性和前瞻性,适时适度进行预调和微调.[ID:nCN1174156]

**中小企业平稳发展的基本面未改**

近来中小企业生产经营困难,尤其融资难的问题再度引发高度关注.肖春泉亦承认,目前小微型企业发展的确面临一些新困难新问题.

工信部中小企业司司长郑昕则进一步详细解释称,面临的困恼包括融资难、企业税费比较重、原材料和人工成本上升较快、政府提供的公共服务支持不足等.

但他援引统计局数据称,1-8月规模以上中小企业同比增长16.7%,表明"中小企业从整体上继续向着平稳较快的方向发展的基本面没有改变".

"从当前看,中小企业特别是小微企业存在的一些问题是局部的,或者是苗头性的,"郑昕称.

而在浙江温州接连爆发企业家欠帐"跑路"事件後,国务院近期已经出台一系列金融财税政策,扶持小型和微型企业发展.其中,国家将逐步扩大小型微型企业集合票据、集合债券、短期融资券发行规模,积极稳妥发展私募股权投资和创业投资等融资工具.

另外本月稍早,据两名独立消息人士表示,中国国务院正在考虑成立一个专门的政府机构,帮助陷入资金困境的中小企业.[ID:nCN1148606](完)