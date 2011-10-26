《阳歌专栏》海航集团：中国下一个大型全球投资者？

(本文由路透中文网编译提供)

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见（www.youngchinabizblog.com），微博请见（http://om/youngchinabiz）。

**海航集团：中国下一个大型全球投资者？**

中国海航集团（HNA Group）正在以极为高调的姿态进入全球并购市场，寻求低价收购资产，努力成为中国赴海外市场的首批大型私人投资者之一。该集团以其龙头企业海南航空(600221.SS)闻名，该旗舰资产一直被视为中国一流航空公司之一，投资者包括亿万富翁索罗斯（George Soros）。

海航集团眼下在谈论近期的全球资产并购热潮，其中海航出手收购的企业涉及船运和酒店等多个行业，并宣称自己还持有逾60亿美元资金用于更多收购案。

去年我就开始关注这家公司，当时其因参与竞购美国米高梅（MGM）电影公司名声大噪。今年8月，海航集团与一家私募股权公司联合，出资10亿美元收购了通用电气(GE.N)旗下的SeaCo货柜租赁公司。海航集团高层还表示，正在四处物色其它大型交易。

尽管海航集团与政府有关联，但与其他将政治和商业因素同等看重的中国大型全球投资者相比，海航的做事方式更像一个私有企业，这令人颇感兴趣。该公司从严格意义上看更像中信集团（CITIC），後者是一家不断扩张、准私人的中国投资集团，在1980-90年代改革开放初期，曾大举在海外、主要是香港购买资产，成为中国在海外投资的先锋。

海航集团能否登上全球舞台，成为一家新的中国投资者，目前还远无法定论，该公司试图寻求的经常是涉及金额巨大且业务复杂的交易对象，且可能牵涉政治问题。不过，海航集团肯定有意成为国际投资者，强有力的联系和迄今为数不多的成功案例，可能标志该公司开始成为全球投资界的一颗新星。

一句话：如果海航集团可以延展其短暂但相对成功的全球并购策略，将有望成为中国下一个主要的大型全球投资者。

**阿里巴巴受到中小商户和京东商城的双重夹攻**

陷入困境的中国电子商务行业领头羊——阿里巴巴近期益发像一座受困的堡垒，在最新一轮的网络大战中腹背受敌。

首先也是更严重的威胁来自网络上的中小卖家。据中国国内媒体报导，这些中小卖家不满淘宝商城大幅提高服务年费的做法，对阿里巴巴的支付宝系统发起了攻击。媒体报导形形色色，被激怒的中小商户指责淘宝大幅提高服务费旨在“清理门户”，并对支付宝集中大额提现，将支付宝内的馀额提取到银行账户中，随即完全阻断了支付宝服务。

此前，因抗议淘宝商城提价新规，该商城的中小商户便集中攻击商城的大卖家，恶意拍下商品後随即申请退款及赔付。据传闻，中国政府已介入并试图调解纠纷，阿里巴巴自身也作出了某些和解性姿态，但很明显，中小商户对目前的进展并不满意，而淘宝商城的损失似乎至少也要持续两三个月。

此外，媒体报导称，京东商城暗示或将很快屏蔽阿里巴巴旗下一淘网对京东商城商品信息及价格变动的抓取。此举可谓是对一淘网的沉重一击，再加上京东8月份宣布全面停用支付宝，反映出双方纷争的扩大化。

互联网业内很多人将中国互联网企业股在海外的低迷人气归咎于阿里巴巴创始人马云，因他在今年早些时候就支付宝的所属权与雅虎(YHOO.O)高调抗衡。最近这些纷争无助于阿里巴巴恢复受损的名誉，但可能意味着阿里巴巴会在很长一段日子里走下坡路。

一句话：阿里巴巴与淘宝商城中小商户以及京东商城最近的纷争标志着，该公司或许将陷入长期下滑之中。（完）

编译：侯雪萍/靳怡雯 发稿：王凤昌

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