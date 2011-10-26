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亚洲 | 2011年 10月 26日 星期三 11:04 BJT

〔中国新债〕巨化集团下周三将发行5亿元短期融资券,期限一年

路透上海10月26日电---中国巨化集团公司周三公告称,将于下周三(11月2日)簿记建档发行5亿元人民币

短期融资券,期限一年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

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巨化集团 5 5 12 11/2簿记建档 招商银行 AA 11/4 11/7

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选上海清算所网站(here)

--发稿 边竞; 审校 杨淑祯

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