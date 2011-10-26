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亚洲 | 2011年 10月 26日 星期三 11:06 BJT

〔日本股市〕早盘下跌,受日圆走强与欧债危机解决方案疑虑影响

路透东京10月26日电---日本股市日经指数周三早盘下跌,因投资人担心欧洲领导人恐无法达成治理地区债务危机的全面计划,同时也担忧日圆持续走强及其对日本企业获利的影响.

欧盟和欧元区领导人将在周三稍晚会面讨论银行资本重组,以及杠杆化使用援助基金等措施.

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