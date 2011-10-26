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亚洲 | 2011年 10月 26日 星期三 17:21 BJT

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--10月26日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN])

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP):

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

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*中石化集团 300 50 9 10/27簿记建档 国开行 AAA 10/28 10/31

建设银行

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铁道部 800

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国家电网 600 农行及中行等

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中国联通 300 工行及农行等

(0762.HK)

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中石油集团 1,000 工行及农行等

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中国石化 300 工行及农行等

(600028.SS)(0386.HK)

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2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

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*九州通 15 8 12 11/2簿记建档 中信银行 AA 11/4 11/7

(600998.SS)

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*巨化集团 5 5 12 11/2簿记建档 招商银行 AA 11/4 11/7

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重汽集团 13 13 12 *11/1簿记建档 中信银行 AA+ *11/3 *11/4

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营口港务集团 12 12 12 10/27簿记建档 浦发银行 AA 10/31 11/1

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厦门国际 10 5 12 10/27簿记建档 建设银行 AA+ 10/28 10/31

航空港集团 中金公司

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广东中旅集团 3.5 3.5 12 10/27簿记建档 国开行 AA- 10/28 10/31

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首都公路 30 30 12 10/27簿记建档 光大银行 AAA 10/31 11/1

发展集团

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内蒙古托克托 10 10 12 10/28簿记建档 国开行 AA+ 10/31 11/1

发电公司

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青海国资公司 18 9 12 10/28簿记建档 浦发银行 AA+ 10/31 11/1

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宁波交通控股 6 3 12 10/28簿记建档 招商银行 AA+ 10/31 11/1

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安徽高速集团 20 20 12 10/28簿记建档 招商银行 AAA 10/31 11/1

民生银行

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永辉超市 15 8 12 11/1簿记建档 中国银行 AA 11/2 11/3

(601933.SS)

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山西国新能源 5 5 12 11/1簿记建档 中信银行 AA- 11/3 11/4

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腾达建设 4 2 12 推迟发行 兴业银行 A+ -- --

(600512.SS)

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大族激光 8 5 12 推迟发行 兴业银行 AA- -- --

(002008.SZ)

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华粮物流 8 4 12 推迟发行 中国银行 AA- -- --

北良公司

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华能集团 70 40 12 推迟发行 工商银行 AAA -- --

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